В Электростали стартовал проект «Библиотека атомных идей»

Проект «Библиотека атомных идей» для детей от 7 до 10 лет стартовал 15 сентября в Центральной детской библиотеке «Буратино» Электростали. Инициатива стала победителем конкурса социально значимых проектов АО «ТВЭЛ» 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первое занятие проекта «Библиотека атомных идей» прошло 15 сентября в Центральной детской библиотеке «Буратино» Электростали. Инициатива вошла в число победителей конкурса социально значимых проектов АО «ТВЭЛ» 2026 года.

На встрече дети узнали, где и когда зародились науки, решили кроссворд, загадки-ловушки и математические задачи. Участники также рассмотрели под микроскопом клетки лука и листа фасоли.

В химической лаборатории юные экспериментаторы провели опыты «Исчезновение цвета» и «Шипучка». Занятия рассчитаны на детей от 7 до 10 лет и проходят по вторникам в 17:00 по адресу: улица Победы, дом 17, корпус 1.

Посещение бесплатное при наличии единого электронного читательского билета — бейджа в приложении «Мое». Участвовать могут в том числе льготные категории граждан, участники спецоперации и члены их семей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.