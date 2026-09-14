Поэт Елена Якушева-Сидорова встретилась с читателями в Ногинске

В Глуховской библиотеке Ногинска 12 сентября, в день 245-летия города, прошла встреча с журналистом, писателем и поэтом Еленой Якушевой-Сидоровой. Автор представила сборник «В то далекое лето» и рассказала о воспоминаниях старожилов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Литературная гостиная Глуховской библиотеки Ногинска 12 сентября приняла встречу читателей с журналистом, писателем и поэтом Еленой Якушевой-Сидоровой. Мероприятие состоялось в день празднования 245-летия города.

Автор представила поэтический сборник «В то далекое лето» и поделилась историями, записанными в беседах с земляками. На встрече прозвучали фрагменты интервью со старожилами Ногинска, ранее опубликованные в газете «Волхонка». Гости вспоминали знакомые уголки города, семейные истории, трудовые будни и городские легенды.

Особое внимание участники уделили рассказу о вкладе старообрядца, предпринимателя и благотворителя Арсения Ивановича Морозова, правнука Саввы Васильевича Морозова, в развитие Глухова. Также гости услышали эпизоды о быте рабочих в морозовских казармах.

«Каждое воспоминание — это не просто факт, это чувство, которое хочется передать дальше, чтобы город жил не только в зданиях и улицах, но и в памяти людей», — подчеркнула Якушева-Сидорова.

Поэтесса исполнила стихотворение «Старый город» и подарила библиотеке новый сборник. Встреча завершилась аплодисментами и вручением цветов автору.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.