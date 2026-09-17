Мосгорсуд подтвердил законность решения по иску о защите чести Егора Крида

Московский городской суд подтвердил законность решения по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации рэп-исполнителя Егора Крида, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Егор Булаткин (настоящее имя музыканта) подал в суд на ООО «МЭШ». В иске он утверждает, что в мае 2023 года компания опубликовала в Telegram-канале Mash пост о его беседе со школьниками в рамках проекта «Разговоры о важном» исключительно для личного обогащения на многомиллионную сумму. По мнению Булаткина, действия компании сформировали его образ как алчного и беспринципного человека.

Судебная экспертиза подтвердила факт наличия в публикации ответчика унизительной и оскорбительной информации о личности истца.

Савеловский районный суд Москвы лишь частично удовлетворил иск Егора Крида, обязав ООО «МЭШ» опровергнуть ложные сведения и выплатить рэперу компенсацию морального вреда в размере 250 тыс. рублей.

Ответчик не согласился с решением районного суда и подал апелляционную жалобу, однако Мосгорсуд не усмотрел оснований для его отмены и признал судебный акт законным и обоснованным.

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