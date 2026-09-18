В Коломне объявили конкурс на реставрацию Пятницких ворот

Конкурс на ремонт и реставрацию Пятницких ворот Коломенского кремля объявили в Коломне. Работы планируют завершить в 2028 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В Коломне объявили открытый конкурс в электронной форме на ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения — Пятницких воротах Коломенского кремля. После определения подрядчика начнется реставрация сооружения.

Министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева сообщила, что конкурс касается Пятницких ворот Коломенского кремля в городском округе Коломна.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении конкурса. Подрядчик отреставрирует сооружение площадью 304,9 кв. м. Работы проведут по госпрограмме «Культура и туризм Подмосковья» за счет бюджета Московской области, завершить их планируют в 2028 году.

Актуальную информацию о закупках и земельно-имущественных торгах комитет ежедневно размещает в МАКС-канале «КонкурентИИм: закупки и торги Подмосковья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.