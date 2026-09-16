В Подмосковье отремонтировали около 900 подъездов по программе «Мой подъезд»

В Подмосковье по программе «Мой подъезд» отремонтировали около 900 подъездов, а до конца года планируют обновить более 3 тыс. объектов. Жители могут инициировать работы через общее собрание собственников, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Программа «Мой подъезд» действует в Московской области. В подъездах обновляют входные группы, ремонтируют стены, потолки и полы, восстанавливают плитку, меняют почтовые ящики, светильники и окна. Программа также предусматривает замену инженерных элементов.

Чтобы принять участие, жителям необходимо провести общее собрание собственников. Вместе с управляющей организацией они определяют перечень работ, сроки и стоимость. Затем протокол собрания и дефектную ведомость передают в управляющую организацию для согласования с администрацией округа.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко ранее сообщил, что в 2026 году ремонт запланирован в 3 095 подъездах региона. Сотрудники министерства контролируют выполнение работ, завершить программу планируют в конце сентября.

После окончания работ пройдет конкурс на лучший подъезд. Комиссия с участием профильных организаций определит победителей в номинациях «Лучший отремонтированный подъезд Подмосковья» и «Лучший тематический подъезд». На портале «Добродел» также пройдет голосование за приз зрительских симпатий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.