Более 27 млн рублей направлено на оплату услуг по сурдо– и тифлосурдопереводу

‎В 2026 году Отделение Социального фонда России по Москве и Московской области оплатило свыше 33 тысяч часов сурдо– и тифлосурдоперевода взрослым и детям с нарушениями слуха. Услуги профессиональных переводчиков получили 397 жителей региона, сообщает пресс-служба компании.

Сурдопереводчики помогают людям с нарушениями слуха общаться и понимать других собеседников, переводя информацию на жестовый язык. Специалисты представляют интересы граждан с инвалидностью в судах, при трудоустройстве, в социальных и медицинских учреждениях, а также сопровождают их на концертах и выставках.

Услуги по сурдо– и тифлосурдопереводу предоставляются гражданам, у которых мера реабилитации прописана в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (ИПРА).

«В Московском регионе люди с нарушениями слуха стали активнее пользоваться услугами профессиональных сурдопереводчиков. С 2026 года их можно оплачивать по электронному сертификату. Отделение Соцфонда также предоставляет технические средства реабилитации — слуховые аппараты, специализированные телефоны с видеосвязью и другие необходимые устройства. Помимо средств реабилитации, граждане с нарушениями слуха могут получать пенсионные и социальные выплаты. Их назначают автоматически на основании сведений из Бюро медико-социальной экспертизы об установлении группы инвалидности», — отметил заместитель управляющего Отделением Соцфонда по Москве и Московской области Алексей Путин.

Чтобы воспользоваться услугой по сурдо– и тифлосурдопереводу, необходимо оформить направление в Отделении Соцфонда. Подать заявление можно одним из удобных способов — через портал «Госуслуги», в клиентской службе или МФЦ.

Если остались вопросы, всегда можно позвонить в единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по тел. 8 (800-10) 0-00-01 (звонок бесплатный), а также получить информацию, подписавшись на наши страницы в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники, Макс.