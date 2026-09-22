Насморк нельзя вылечить за день, но симптомы можно облегчить

Вирусная простуда обычно проходит за 5–10 дней, а насморк может длиться дольше. Улучшить самочувствие помогают промывания, увлажнение воздуха и питье, сообщает Общественная Служба Новостей .

Полностью избавиться от заложенности за сутки обычно нельзя. Принимать лекарства следует после консультации с врачом: специалист подберет средство и дозировку.

Промывать нос можно готовым физраствором 0,9% или раствором из 9 г соли на литр теплой кипяченой либо фильтрованной воды. Процедуру проводят 2–4 раза в день. В комнате полезно поддерживать влажность 40–60%, пить больше жидкости и перед сном принимать теплый душ.

Сосудосуживающие спреи быстро облегчают дыхание, но применять их можно не дольше 3–4 дней из-за риска привыкания. Противовоспалительные спреи используют при аллергии или хронической заложенности, их эффект проявляется через несколько дней. Горячий пар может вызвать ожог, особенно у детей; мед нельзя давать детям до года. Витамин C и цинк не лечат вирусную инфекцию.

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