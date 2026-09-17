В Подольске установили 2 цифровых маммографа в поликлиниках

Жительницы Подольска могут пройти маммографию на новом цифровом оборудовании в поликлиниках на улице Литейной и в Климовске. Самозапись доступна женщинам старше 40 лет, которые не обследовались более двух лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Все поликлинические отделения Подольской областной клинической больницы оснастили современными цифровыми маммографами. Два новых аппарата «Маммо-4МТ-Плюс» установили в поликлиниках по адресам: улица Литейная, 40, и проспект 50 лет Октября, 21, в Климовске.

Оборудование позволяет получать качественные изображения и выявлять возможные изменения на ранних стадиях. Пройти исследование можно в удобном для пациентки отделении по направлению лечащего врача.

Женщины старше 40 лет, которые не проходили маммографию более двух лет, могут записаться самостоятельно по номеру 122, на портале «Госуслуги», через чат-бот «Денис» или инфоматы в поликлиниках.

«Не откладывайте заботу о своем здоровье. Регулярные профилактические обследования помогают вовремя обратить внимание на изменения и при необходимости начать лечение. Берегите себя!» — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.