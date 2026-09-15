В Щелкове запустили цифровой маммограф в поликлинике № 3

Новый цифровой маммограф начал работать в поликлинике № 3 Щелковской больницы. Оборудование поможет врачам проводить точные исследования молочных желез и выявлять изменения тканей на ранних стадиях, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В поликлинике № 3 Щелковской больницы начал работать новый цифровой маммограф. Аппарат позволяет проводить высокоточные исследования молочных желез, а также сохранять результаты в электронной медицинской карте пациентки.

Оборудование оснащено функцией цифровой обработки изображений. Врач может увеличивать снимки, менять контрастность и повышать четкость отдельных участков, что позволяет выявлять даже небольшие изменения тканей молочной железы.

«Мы продолжаем обновлять диагностическое оборудование в медицинских организациях Подмосковья. За последние три года в медучреждениях региона запустили 24 новых цифровых маммографа, на их приобретение направили 477 млн рублей. Современные аппараты позволяют проводить исследования более оперативно и получать высокоточные изображения, что особенно важно для раннего выявления заболеваний молочной железы», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Записаться на маммографию можно через региональный портал «Здоровье» или по телефону 122. Самозапись доступна женщинам старше 40 лет, если с предыдущего исследования прошло более двух лет. В остальных случаях обследование проводят по направлению лечащего врача при наличии медицинских показаний.

Оборудование закупили и поставили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.