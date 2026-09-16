Врачи в Ступине удалили пациентке полип размером 6 на 4 см

Врачи Ступинской больницы удалили девушке крупный рецидивирующий полип, который перекрывал носовое дыхание и затруднял глотание. Операция длилась около двух часов, пациентку выписали в удовлетворительном состоянии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В оториноларингологическое отделение Ступинской больницы обратилась девушка, у которой полностью отсутствовало носовое дыхание с левой стороны. Пациентка также заметила в горле новообразование, свисавшее из носоглотки.

Врачи обнаружили за язычком крупный антрохоанальный полип — доброкачественное образование из слизистой гайморовой пазухи. Он распространялся через полость носа в носоглотку, мешал пациентке дышать и глотать.

«Более трети пациентов с антрохоанальными полипами — дети. У самой пациентки полип впервые вырезали еще в детстве, но он рецидивировал. Поэтому сейчас мы применили современный подход — удалили полип эндоскопически полностью, вместе с ножкой, прямо из пазухи. Вместе с исправлением искривленной перегородки носа вся операция заняла около двух часов. Полип оказался настолько большим — 6 на 4 см, что пришлось извлекать его через рот», — рассказал заведующий отоларингологическим отделением Сергей Шарков.

После операции носовое дыхание пациентки восстановилось. Девушку выписали в удовлетворительном состоянии. Специалисты призвали не заниматься самолечением и не пытаться самостоятельно удалять новообразования в носу, поскольку это может привести к тяжелым осложнениям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.