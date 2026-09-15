Власти Москвы не сделают велогаражи обязательными во дворах

Зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева предложила установить во дворах крытые парковки для велосипедов и средств индивидуальной мобильности с розетками для зарядки. По ее данным, в Москве насчитывается около 250 тыс. частных электросамокатов, электровелосипедов и моноколес, а велосипедов может быть более 3 млн.

Парковки помогут освободить квартиры и подъезды, где хранить технику запрещают правила пожарной безопасности. Разворотнева считала, что объекты следует включить в городской стандарт благоустройства и финансировать из бюджета или средств управляющих компаний. По оценке издания, программа могла бы стоить около 3 млрд рублей: конструкции стоят от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

Вице-мэр Петр Бирюков ответил депутату, что не все дворы нуждаются в велогаражах, поэтому решение должны принимать жители на общем собрании. Разворотнева поддержала такой подход и предложила городу помогать с согласованием и установкой парковок, как в случае со шлагбаумами. Специалисты по городской среде поддержали идею, а велосипедный тренер Павел Тихомиров указал на риски нехватки мест, обслуживания и сохранности дорогой техники.

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