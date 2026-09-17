В Подмосковье начали осеннюю проверку пожарных гидрантов

Специалисты ресурсоснабжающих предприятий и пожарно-спасательных служб в сентябре начали плановую проверку пожарных гидрантов в Подмосковье. Муниципалитеты должны завершить обследования до 1 ноября, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Специалисты ресурсоснабжающих предприятий совместно с пожарно-спасательными службами начали плановую осеннюю проверку пожарных гидрантов в Московской области. Ее цель — оценить исправность оборудования, обеспечивающего подачу воды для пожаротушения.

Гидранты проверяют дважды в год — весной и осенью. Они расположены вдоль уличных водопроводных сетей, в жилых кварталах, у торговых и промышленных объектов, а также рядом с образовательными и медицинскими учреждениями. Такое размещение позволяет пожарным расчетам быстро подключаться к источнику воды.

В ходе обследований специалисты оценивают исправность колонок и задвижек, проводят испытания на водоотдачу, проверяют герметичность стыков и осматривают колодцы на наличие грунтовых вод. При выявлении недостатков ответственные службы получат задания с установленными сроками устранения. Муниципалитеты должны завершить мероприятия до 1 ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что вся сеть водоснабжения должна отвечать современным стандартам, что заметно снизит количество жалоб.

«Когда у нас соответственно задвижки работающие, мы устраняем аварию быстро, если она возникает, или имеем возможность переключать одну ветку, другую, для того чтобы, например, обслужить. Второе — это мойка, это отдельная история. <…> Вы знаете специфику воды в Подмосковье — это железо», — рассказал губернатор.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.