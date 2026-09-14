В Королеве отремонтировали кровлю дома на проспекте Королева

Специалисты управляющей компании «Жилсервис» отремонтировали более 100 кв. м кровли дома № 22 на проспекте Королева в Королеве, устранив причину протечек в квартирах верхних этажей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты управляющей компании «Жилсервис» отремонтировали кровлю многоквартирного дома № 22 на проспекте Королева. Работы провели после регулярных жалоб жителей верхних этажей на затопления во время сильных дождей.

Рабочие демонтировали старое покрытие, нанесли грунтовку на основе праймера, уложили двухслойное изоляционное покрытие и герметизировали стыки. Дополнительную герметизацию специальной мастикой выполнили в уязвимых местах — у вентиляционных шахт и парапетов. Общая площадь ремонта превысила 100 кв. м.

«Мы понимаем, насколько серьезно эта проблема беспокоила жителей верхних этажей этого дома. Регулярные жалобы на затопления поступали после каждого сильного дождя. Постарались провести ремонт максимально быстро, чтобы минимизировать неудобства для жителей», — отметила первый заместитель руководителя управляющей компании Татьяна Аверина.

Жители дома уже оценили результат работ и поблагодарили сотрудников коммунальной службы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.