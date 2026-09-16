Форум управдомов пройдет в Королеве 25 сентября

Традиционный городской Форум управдомов состоится в четверг, 25 сентября, в 16:00 в ДиКЦ «Костино» в Королеве. Встреча объединит председателей советов многоквартирных домов и активных жителей.

Главной темой станет подготовка жилфонда наукограда к предстоящему отопительному сезону. Участники также обсудят техническое состояние домов, качество работы управляющих компаний и другие актуальные вопросы ЖКХ.

Для диалога с жителями на форум пригласили заместителя главы городского округа Павла Котова, председателя Ассоциации председателей МКД Королева, а также специалистов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Принять участие могут все заинтересованные жители и председатели советов многоквартирных домов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.