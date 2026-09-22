Спустя 24 года: завершено расследование убийства директора лицея в Люберцах

Следователи завершили расследование громкого убийства директора лицея № 10 им. Ю. А. Гагарина в Люберцах Вадима Мениса, совершенное в 2002 году, сообщает пресс-служба СУ СК России по Московской области.

Установлено, что в 2002 году криминальный авторитет из Таганской ОПГ поручил другому криминальному авторитету организовать убийство Вадима Мениса, который не желал продавать акции завода. Утром 10 октября 2002 года киллер расстрелял потерпевшего на пороге лицея, а также ранил сотрудника учреждения, который попытался его задержать, и свидетеля убийства. После этого киллер сел в автомобиль с пособником и скрылся с места происшествия. За свою работу киллер получил 300 долларов.

В отношении подстрекателя, киллера и пособника в убийстве директора лицея возбуждены уголовные дела. Спустя пять месяцев после убийства организатор убийства погиб в ДТП, а его соучастникам долгое время удавалось оставаться безнаказанными. Подозреваемых задержали лишь в октябре 2025 года. Фигурантам предъявлены обвинения.

В ходе расследования убийства Мениса следователи выяснили, что спустя несколько месяцев после нападения на директора лицея киллер по заказу того же организатора убил еще двух человек — 27-летнего мужчину и его спутницу. Причиной стали финансовые разногласия. Тела жертв сбросили в водоем в подмосковном Раменском. Все эти годы потерпевшие числились пропавшими без вести.

Обвиняемые дали признательные показания. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.