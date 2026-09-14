В Солнечногорске промывают резервуары ВЗУ «Рекино-Кресты»

Специалисты завершают повышение качества воды для жителей микрорайона Рекинцо и центральной части Солнечногорска, промывая резервуары и водопроводные сети ВЗУ «Рекино-Кресты», сообщил глава округа Константин Михальков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Солнечногорске завершают последний этап работ по повышению качества воды для жителей микрорайона Рекинцо и центральной части города. Специалисты промыли первый резервуар на водозаборном узле «Рекино-Кресты» и проводят аналогичные работы на втором. Одновременно идет промывка водопроводных сетей.

ВЗУ обеспечивает водой около 60% абонентов города. Ранее узел модернизировали и перевели на автоматический режим работы: установили шкафы управления и датчики, проложили оптоволоконный интернет-кабель. Это позволило операторам удаленно управлять всеми процессами.

«Это важнейший этап модернизации: необходимо не только обновить систему, но и тщательно подготовить сети, чтобы жители получали чистую и качественную воду. И первые результаты уже видны», — прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

При запуске второго резервуара возможны кратковременные изменения качества воды из-за промывки системы и выхода остаточной взвеси из трубопроводов. Ситуацию контролируют и будут оперативно реагировать на обращения жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что масштабная модернизация системы ЖКХ в Подмосковье предполагает трансформацию инфраструктуры. Используемая автоматика дает заметный результат.

«Эта масштабная продолжительная программа предполагает не только замену каких-то узлов, от задвижки котла, от магистральных труб до распределительных сетей. Речь идет еще и о трансформации», — сказал Воробьев.