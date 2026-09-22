В Минздраве опровергли информацию о повышении нагрузки на врачей в Подмосковье

В пресс-службе министерства здравоохранения Московской области опровергли информацию об увеличении нагрузки на врачей в медучреждениях региона.

Ранее TG-канал «Новости Москвы» сообщал, что врачам в Подмосковье увеличили количество пациентов в день с 35 до 50 с сохранением прежней зарплаты. На пациента выделяется по 11 минут. Если специалист отказывается, то ему предлагают перейти в регистратуру или стать уборщиком.

«Распространяемая в социальных сетях информация не соответствует действительности. Нормативы нагрузки на врачей первичного звена в государственных медорганизациях устанавливаются в строгом соответствии с действующим федеральным законодательством, санитарными правилами и методическими рекомендациями Минздрава РФ», — говорится в сообщении ведомства.

В региональном Минздраве добавили, что министерство готово провести встречу с коллективом и профсоюзной организацией для обсуждения вопросов организации работы. На встрече сотрудники смогут получить разъяснения и задать интересующие вопросы.

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