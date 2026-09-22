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Нейросеть раскрыла подготовку нападения на людей и сообщила об этом ФБР

Общество

Переписка жителя Бразилии с ChatGPT привела к нему полицию. Мужчину подозревают в подготовке нападений на людей, сообщает «360».

36-летний фермер около двух месяцев обсуждал с ChatGPT возможное убийство своего восьмилетнего сына, а также атаки на школы, церкви и полицейских. Кроме того, неадекват искал информацию об опасных веществах и пытался обходить ограничения сервиса, меняя формулировки своих запросов.

OpenAI в итоге передала все сведения ФБР, которое уведомило власти Бразилии. Из-за возможной угрозы ребенку этому делу присвоили приоритетный статус.

Мужчину задержали 19 июня в сельской местности. Во время обыска силовики обнаружили у него предметы и вещества, которые отдали для изучения экспертам. Следователи также проверяют телефон подозреваемого и выясняют, предпринимал ли бразилец конкретные шаги для реализации обсуждавшихся с нейросетью планов.

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