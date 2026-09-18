«Добродел» упростил владельцам питомцев доступ к услугам в Подмосковье

Владельцы домашних животных в Подмосковье могут зарегистрировать питомца, записать его к ветеринару и оформить документы для поездки через приложение «Добродел», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В мобильном приложении «Добродел» владельцам домашних животных доступен раздел «Животные». В нем можно зарегистрировать питомца, записать его в ветеринарную клинику и оформить документы для совместной поездки.

Услуга «Регистрация домашних животных» позволяет поставить питомца на учет в Подмосковье. Пользователю необходимо заполнить онлайн-форму, приложить ветеринарный паспорт с данными владельца и животного, а также фотографию питомца. Регистрация собак обязательна и возможна только при наличии чипа.

Для получения медицинской помощи доступна услуга «Запись в ветеринарную клинику»: нужно выбрать клинику, врача, дату и время приема. Также жители региона могут подать заявку на оформление ветеринарного свидетельства формы № 1 для перевозки животного. После заполнения заявления и выбора государственной ветклиники ветеринарный врач подготовит проект документа, осмотрит питомца и выдаст свидетельство.

«Добродел» — единое мобильное приложение с информацией и услугами для жителей Подмосковья. Скачать его можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.

О том, чтобы цифровая среда была удобной и современной, заботится нацпроект «Экономика данных». Он позволяет получать цифровые навыки и превращать идеи в готовые решения, а также защищать пользователей от киберугроз. Если вам прислали фишинговую ссылку или вы нашли сайт мошенников, смело жалуйтесь через портал Госуслуг. Благодаря таким обращениям уже заблокировано более 200 тыс. опасных страниц.