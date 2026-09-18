Олимпийские чемпионы Лебзяк и Малышев проголосовали в Химках

Олимпийские чемпионы Александр Лебзяк и Юрий Малышев приняли участие в голосовании в Химках. Спортсмены отметили удобство и хорошую организацию работы избирательных участков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Олимпийский чемпион по боксу Александр Лебзяк проголосовал на избирательном участке в гимназии № 9 на Ленинском проспекте в Химках. Лебзяк занимает должность директора АНО «Центр развития и популяризации бокса».

«Я решил проголосовать традиционно, на участке. Видно, что к организации подошли серьезно, людям здесь комфортно. Очень приятно работать с профессионалами», — отметил Александр Лебзяк.

Олимпийский чемпион по академической гребле, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер России Юрий Малышев сделал выбор на участке в многофункциональном социальном комплексе «Восход».

«Все организовано хорошо. На свои вопросы я получил четкие ответы. Спокойно, доброжелательно, отзывчиво все объяснили. Наблюдатели присутствуют. Процесс проходит быстро и удобно. Выборы для меня — это выражение гражданской позиции. Хочется жить в счастливой, процветающей стране», — поделился Юрий Малышев.

Избирательные участки в Химках работают ежедневно с 8:00 до 20:00. Проголосовать могут граждане России старше 18 лет. Адрес и номер участка доступны на портале «Госуслуги» и сайте ЦИК.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что растет количество желающих отдать свой голос дистанционно на выборах в Московской области.

«У нас тоже в Подмосковье очень заметно количество желающих проголосовать дистанционно, дома, через портал „Госуслуги“, соответственно, оно тоже растет. И дальнейшим разъяснением того, как это делается, мы также занимаемся. Занимается избирательная комиссия», — рассказал губернатор.