Наблюдатели осуществляют контроль на избирательных участках в Химках

В выборном процессе особое внимание уделяется обеспечению открытости и легитимности. Прозрачность голосования обеспечивают общественные наблюдатели, которые прошли специальное обучение и работают на каждом участке.

В Химках штаб общественного наблюдения был сформирован еще летом и контролировал все этапы подготовки к выборам. Комиссия Штаба проводила регулярные заседания, проверяла готовность помещений для голосования, оснащение участков необходимым оборудованием, а также обеспечение доступной среды для всех категорий избирателей.

«Сегодня в 8:00 наш избирательный участок официально продолжил свою работу. Члены комиссии полностью готовы к приему граждан, технологическое оборудование проверено и работает без сбоев», — отметила председатель участковой избирательной комиссии Мария Буркина.

Наблюдатель вправе находиться в УИК с открытия и до момента принятия протокола об итогах голосования, следить за выдачей бюллетеней, присутствовать при выездном голосовании. На этапе подсчета голосов он визуально контролирует все действия комиссии.

Избирательные участки в Химках продолжат свою работу до 20:00 20 сентября. Проголосовать также можно дистанционно через систему ДЭГ, на дому или по механизму «Мобильный избиратель». Подсчет голосов начнется сразу после завершения голосования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.