Андрей Воробьев: власти проводят большую работу по сбору наказов жителей

«Мы проводим большую работу в том числе по сбору наказов. Это разговор, встреча не только представителей власти, но и волонтеров, общественных активистов, чтобы собрать все важное и существенное и попробовать это реализовать. Как силами власти, так и совместно с нашими жителями», — сказал Воробьев во время совещания с руководителями ведомств и главами муниципалитетов.

Губернатор добавил, что именно такой подход позволяет эффективно реализовывать программы, привносящие положительные изменения в Подмосковье.

Ранее глава региона сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.

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