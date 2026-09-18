Фестиваль-конференция «Кремль — детям» проходит с 16 по 18 сентября в Москве и Сергиевом Посаде, где участники обсудили работу с объектами культурного наследия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

XIV Всероссийский фестиваль-конференция «Кремль — детям» проходит с 16 по 18 сентября в Москве и Сергиевом Посаде. Его организовали музей-заповедник «Московский Кремль» совместно с Сергиево-Посадским музеем-заповедником.

Ключевым событием программы стало пленарное заседание «Крепости и монастыри в военной истории России: методика показа и формы взаимодействия с посетителями». Оно состоялось в Московской духовной академии в Троице-Сергиевой лавре. Обитель веками была не только духовным центром, но и крепостью, героическая оборона которой в 1608–1610 годах стала важной страницей российской истории.

Представители музеев Выборга, Судака, Верхотурья и других городов представили практики работы с объектами культурного наследия. Они рассказали о новых форматах взаимодействия с посетителями, включая молодежные квесты и клубы исторической реконструкции.

В заседании участвовали руководитель обособленного подразделения Фонда развития Сергиева Посада Марина Сахно и другие представители организации. Полученный опыт может быть использован при расширении музейной инфраструктуры и создании культурно-просветительских проектов в рамках Стратегии развития города. Заключительный день конференции 18 сентября пройдет в Сергиевом Посаде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.

Инициативы по нацпроекту «Семья» помогают родителям чувствовать себя увереннее и строить планы на будущее. Разработана комплексная система помощи. Например, многодетные родители могут рассчитывать на льготы при оплате ЖКХ, бесплатное питание в школах, проезд, посещение спортивных и культурных учреждений, а также федеральные и региональные выплаты.