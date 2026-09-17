В Подмосковье более 900 жителей перешагнули 100-летний рубеж

Более 900 жителей Подмосковья старше 100 лет получают региональные меры поддержки, а самой старшей жительнице региона исполнилось 111 лет, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В Подмосковье проживают более 900 человек старше 100 лет. Самой старшей жительнице региона 111 лет.

С начала 2026 года более 37 тыс. долгожителей поздравили с юбилейными датами и вручили подарочные наборы. Подарки доставляют на дом в день рождения или в другую удобную для именинника дату.

«В Подмосковье живет более 900 жителей старше 100 лет. Самой старшей жительнице региона 111 лет. В этом году уже более 37 тысяч долгожителей мы поздравили с юбилейными датами и вручили подарочные наборы», — сообщил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Жителям старше 80 лет к юбилеям вручают подарок губернатора Подмосковья — Жостовский поднос. Для жителей, достигших 100-летия, предусмотрена проактивная выплата в размере 5 тыс. рублей.

Проект «Активное долголетие» объединяет сотни тысяч жителей региона. Участникам доступны занятия по 31 направлению, включая скандинавскую ходьбу, танцы, творчество, плавание и компьютерную грамотность, а также экскурсии, спортивные турниры и творческие фестивали.

Подробнее о проекте — https://dolgoletie.mosreg.ru, а также в МАКС — https://max.ru/dolgoletieMO.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что доплаты для пенсии ввели в Подмосковье для того, чтобы оказать дополнительную помощь пенсионерам.

«Вместе с тем у нас есть одинокие пенсионеры, и мы здесь ввели доплату к пенсии для того, чтобы оказать отдельное внимание, отдельную заботу тем, кому нужна помощь», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.

Национальный проект «Семья» — это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.