В Наро-Фоминском округе захоронили останки двух защитников Москвы

Останки двух красноармейцев, найденные поисковиками в марте 2026 года, с воинскими почестями предали земле на мемориале «Журавли» в деревне Таширово Наро-Фоминского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Останки двух красноармейцев захоронили с воинскими почестями на мемориальном комплексе «Журавли» в деревне Таширово. Это одно из крупнейших братских захоронений Наро-Фоминского городского округа: здесь покоятся 900 человек.

Братская могила появилась в 1942 году. Имена большинства погибших защитников Москвы остались неизвестными, установлены лишь 174 имени. Поисковики обнаружили останки бойцов в марте 2026 года у деревни Маурино, где осенью 1941 года шли бои на подступах к столице.

«Мы думаем, что эти красноармейцы либо из 151-й отдельной мотострелковой бригады, либо из 1-го особого кавалерийского полка. Будем работать в архивах и пытаться вернуть защитникам Отечества имена», — рассказал руководитель поискового отряда «Бумеранг-ДОСААФ» Федор Пущин.

Заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Наталья Трофимова отметила, что погибшие защищали Родину. Их имена пока неизвестны, но подвиг остается бессмертным.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.