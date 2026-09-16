Россиянки начали предлагать мамам услуги «старшей сестры» для ребенка

Молодые россиянки вместо услуг няни начали предлагать услуги «старшей сестры». Они обещают матерям посидеть с их малышами всего лишь за вкусный обед или ужин.

Например, такое объявление в соцсетях опубликовала 19-летняя москвичка София. Она рассказала, что учится в медицинском вузе, обожает детей, но своих у нее пока еще нет.

Потому девушка предлагает мамам Москвы услуги «старшей сестры» для их малышей. Она готова провести время с ребенком, пока родители отдыхают или занимаются своими делами.

«Поэтому, если вам иногда хочется спокойно сходить по делам, выпить кофе или просто пару часов посидеть в тишине — я с удовольствием проведу время с вашим ребенком», — написала София.

При этом девушка не просит денег за свою работу. Она лишь упомянула, что родители могут «накормить голодного студента» в качестве оплаты услуг.

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