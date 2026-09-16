Врачи Воскресенска применяют тромбоэкстракцию при ишемическом инсульте

Врачи регионального сосудистого центра Воскресенской больницы проводят тромбоэкстракцию пациентам с ишемическим инсультом, чтобы восстановить кровоток в головном мозге, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Тромб, перекрывающий крупную артерию головного мозга, может стать причиной ишемического инсульта. Из-за прекращения кровотока ткани не получают кислород, а клетки мозга начинают погибать, поэтому скорость оказания медицинской помощи влияет на прогноз и восстановление пациента.

Тромбоэкстракция позволяет механически удалить тромб и восстановить кровоснабжение мозга. Врач через небольшой прокол под непрерывным рентген-контролем вводит тонкий катетер в сосуд, проводит его к месту закупорки, захватывает тромб специальным устройством и извлекает его.

«Основные тревожные признаки ишемического инсульта — внезапная асимметрия лица, слабость или онемение руки либо ноги, нарушение или потеря речи, ухудшение зрения, нарушение координации или равновесия, внезапная сильная головная боль», — пояснил врач регионального сосудистого центра Воскресенской больницы Ашот Бавеян.

Он отметил, что при появлении хотя бы одного симптома необходимо сразу звонить по номеру 112. Возможность проведения тромбоэкстракции врачи определяют после срочного обследования пациента.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга», — сказал губернатор Андрей Воробьев.

Снижение потребления алкоголя и профилактика его последствий — одно из направлений нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью, в России работают медицинские и общественные организации, а также церковные проекты, куда можно обратиться за помощью даже анонимно.