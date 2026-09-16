В суде подтвердилась недействительность сделки ветерана, жавшего руку Путину

Апелляционный суд оставил в силе решение о недействительности отказа генерал-полковника Николая Кизюна от наследства сына. По словам адвоката семьи, ветерана ввели в заблуждение, сообщает RT .

В споре об имуществе сына Николая Кизюна суд признал недействительной сделку с его снохой. Апелляция отклонила доводы второй стороны, которая утверждала, что пенсионер осознанно отказался от наследства.

«Документ, написанный восьмым кеглем, они подсунули ему ночью. Жена сына сказала, что нужно подписать его, чтобы начать процедуру вхождения в наследство после смерти сына Николая Фадеевича. Там имущества было на 40 млн: квартира, загородный дом и другое. Его обманом убедили, что документ нужен еще и чтобы внуки могли пользоваться недвижимостью», — рассказал адвокат Александр Зорин.

По его словам, суд изучил видеозаписи и телефонные разговоры. Из них следует, что у пенсионера обманом выкрали паспорт. Адвокат предположил, что сноха может обратиться в Верховный суд; дочь Кизюна также может потребовать признать ее недобросовестным наследником.

Генерал-полковник Николай Кизюн умер в октябре 2025 года на 98-м году жизни.

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