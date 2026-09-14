Психологи объяснили, почему бедность мешает просить повышение

Исследователи Массачусетского технологического института сообщили, что выходцам из малообеспеченных семей сложнее строить карьеру. Психологи связали это с установками детства и хроническим стрессом, сообщает «Вечерняя Москва» .

При одинаковой квалификации выходцы из семей с низким доходом реже просят повышения и достигают высокой зарплаты. Психологи связывают это с ощущением дефицита ресурсов, страхом отказа и стыдом за желание получать больше.

«Ребенок, росший в достатке, усваивает, что мир в целом изобилен и безопасен», — рассказал психолог, кандидат социологических наук Максим Страхов.

По словам эксперта, дети из бедных семей чаще воспринимают просьбу о прибавке как попытку забрать чужое. Отказ может укрепить неуверенность и надолго отбить желание обсуждать доход.

«Срабатывает некий синдром самозванца: даже при хороших компетенциях человек может чувствовать, что он недостаточно хорош для более высокого дохода», — сказал клинический психолог Антон Коровин.

Хроническая нехватка денег поддерживает стресс и заставляет сосредоточиться на ближайших расходах. Это осложняет обучение, смену профессии и другие решения с отложенным результатом.

Страхов отметил, что работодатели иногда используют разговоры об «идее», «миссии» и «дружной семье», чтобы сделать обсуждение денег неудобным. Коровин подчеркнул, что отношение к доходу можно изменить, работая с убеждениями, самопрезентацией и тревогой на переговорах.

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