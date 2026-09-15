В Ступине начали очищать последние водоемы сезона

Специалисты начали очищать четыре водоема площадью более 9 га в городском округе Ступино в рамках программы «100 прудов и озер», сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Заключительный этап программы губернатора «100 прудов и озер» стартовал в городском округе Ступино. Специалисты приводят в порядок четыре водоема общей площадью более 9 га: пруд на реке Бунчихе возле деревни Куртино, русловой пруд на реке Каширке в Михневе, а также два русловых пруда на реке Городенке в Каменке и Малино-1.

Рабочие удалят плавающую растительность и водоросли, соберут и утилизируют мусор, ликвидируют аварийные деревья в акватории и скосят излишнюю воздушно-водную растительность.

«В этом году программа охватывает очень большую площадь — более 300 гектаров. Мы видим, что запрос людей на чистые пруды и озера действительно велик, и стараемся сделать эти места еще лучше», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В голосовании за объекты программы участвовали более 67 тыс. жителей. Они выбрали 39 водоемов в 20 городских округах общей площадью 302,14 га. Работы на прудах Ступина завершат сезон.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.