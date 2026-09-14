В Подмосковье 14–16 сентября ожидается II класс пожарной опасности

Комитет лесного хозяйства Московской области сообщил, что 13 сентября в лесах региона не зафиксировали возгораний, а с 14 по 16 сентября будет действовать II класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

13 сентября на территории государственного лесного фонда Московской области возгораний не зафиксировали.

С 14 по 16 сентября на всей территории Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности. Днем температура воздуха составит плюс 15–19 градусов, ночью — плюс 4–12 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность и преимущественно сухую погоду.

При обнаружении возгорания необходимо сообщить об этом по телефону горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру экстренных служб 112.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.