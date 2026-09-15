В Королеве благоустроили 5 дворовых территорий

В Королеве в 2026 году завершили благоустройство пяти дворов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», работы продолжаются еще на нескольких территориях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2026 году в Королеве планируют благоустроить 10 дворовых территорий в разных микрорайонах в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы завершили на пяти объектах.

Обновления затронули дворы на улице Советской в микрорайоне Текстильщик, улице Чапаева в микрорайоне Первомайский, улицах Героев Курсантов и К. Д. Трофимова в микрорайоне Юбилейный, а также на улицах Первомайской и Корсакова.

Во дворах обновили проезды и тротуары, заменили асфальт, установили бордюрные камни и обустроили подходы к подъездам. Также создали дополнительные парковочные места, провели озеленение, установили лавочки и урны. Работы выполняли с учетом мнения жителей.

Благоустройство продолжается на улицах Корсакова, Циолковского и Болдырева, в проезде Пионерском, на проспекте Королева и в Большом тупике микрорайона Первомайский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.