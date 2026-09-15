В Подмосковье продолжают капитальный ремонт кровель многоквартирных домов

Крыши многоквартирных домов в Московской области ремонтируют в рамках капремонта. Контроль за качеством работ на всех этапах осуществляли специалисты Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству ЖКХ Московской области, сообщили в пресс-службе министерства.

В деревне Юркино Талдомского округа завершен капитальный ремонт скатных крыш многоквартирных домов № 12 и № 13. Это типовые многоквартирные дома, изначально покрытые асбестоцементными листами. Такие кровли рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию, но с течением времени материал подвергается износу и разрушению.

На обоих объектах реализуется единый комплекс работ — он строго соответствует утвержденному нормативами регламенту ремонта скатной кровли.

В поселке Развилка Ленинского городского округа завершен капитальный ремонт дома № 29. В панельной 12-этажке 1981 года постройки работы проводили почти на двух тысячах квадратных метрах плоской кровли. Рабочие уложили новое кровельное покрытие, отремонтировали парапет, заменили дефлекторы мусоропровода и внутренний водосток, отремонтировали вентиляционные шахты, выходы на крышу и технический этаж, а также установили ограждение.

В деревне Ермолино Талдомского городского округа подходит к концу капитальный ремонт плоской крыши многоквартирного дома № 19. Дом — кирпичный, четырехэтажный, 1979 года постройки, в нем 16 квартир. Площадь крыши составляет почти 274 кв. м за годы эксплуатации значительно износилась и потребовала масштабного восстановления.

Новый кровельный ковер будет в два слоя. Нижний на основе стеклохолста, верхний на основе стеклоткани. Оба материала сохраняют эластичность до минус 25 градусов и не теряют свойств при нагреве до 100 градусов, что актуально для плоской крыши под открытым солнцем. Все примыкания к парапетам, вентиляционным шахтам и выходу на кровлю дополнительно проклеили — именно в этих местах чаще всего возникают протечки.

Водосточную систему полностью обновят вместо старых стальных труб, поврежденных коррозией, установят полипропиленовые трубы диаметром 110 мм. Полипропилен отличается высокой долговечностью — служит десятки лет, не подвержен коррозии и не создает шума во время дождя.



Также отремонтируют вентшахты, выходы на крышу, парапеты, заменили фановые трубы. По периметру крыши установят новое ограждение, смонтируют систему заземления, которой раньше не было — это современное требование безопасности для любого здания с инженерными коммуникациями на кровле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей округов быть лично вовлеченными в вопросы модернизации.

«Все, что связанно с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор.

Проверить состояние спецсчета дома, узнать дату проведения капитального ремонта в вашем доме и напрямую задать вопрос специалисту Фонда капитального ремонта Московской области жители региона могут с помощью приложения «Госуслуги.Дом».

Скачать приложение можно по ссылке:

App Store: https://apps.apple.com/ru/app/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC/id1616550510

RuStore: https://www.rustore.ru/catalog/app/ru.sigma.gisgkh

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sigma.gisgkh&hl=ru

App Gallery: https://appgallery.huawei.com/app/C107546429