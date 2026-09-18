В Солнечногорске работают участки для выборов в Госдуму и Мособлдуму

Голосование на выборах депутатов Государственной думы и Мособлдумы началось 18 сентября в Солнечногорске и продлится до 20 сентября. Для жителей доступны очные участки и дистанционное электронное голосование, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Солнечногорске 18 сентября открылись 85 избирательных участков. Выборы депутатов Государственной думы и Мособлдумы проходят с 18 по 20 сентября, участки работают с 8:00 до 20:00 по местному времени.

Жители могут проголосовать на участке или дистанционно. Для тех, кому сложно прийти самостоятельно, члены участковых избирательных комиссий организуют голосование на дому. Они привозят бюллетени, ручки и переносную опечатанную урну.

«Для жителей организована работа 86 участков, один из которых — временный. Он будет развернут в Солнечногорской больнице 20 сентября. На каждом участке созданы условия для комфортного и безопасного голосования. Общественный порядок обеспечивают сотрудники правоохранительных органов, а за прозрачностью и соблюдением избирательного законодательства следят наблюдатели», — сообщил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Зарегистрированные участники дистанционного электронного голосования могут сделать выбор с компьютера или мобильного устройства на сайте ДЭГ до 20:00 20 сентября.

Адрес избирательного участка можно уточнить на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что растет количество желающих отдать свой голос дистанционно на выборах в Московской области.

«У нас тоже в Подмосковье очень заметно количество желающих проголосовать дистанционно, дома, через портал „Госуслуги“, соответственно, оно тоже растет. И дальнейшим разъяснением того, как это делается, мы также занимаемся. Занимается избирательная комиссия», — рассказал губернатор.