ГУФСИН Подмосковья почтил память погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников УИС Российской Федерации

22 сентября — особенная дата для действующих сотрудников и ветеранов уголовно-исполнительной системы России. В этот день боль утраты заставляет глубже понимать суть истинного мужества, а имена не вернувшихся домой сослуживцев напоминают о профессиональной солидарности и высокой цене отстаивания интересов Отечества, сообщила пресс-служба УД ФСИН России.

Накануне директор ФСИН России Аркадий Гостев встретился с родственниками сотрудников УИС, погибших в ходе специальной военной операции. Близкие тех, кто до конца исполнил свой долг перед Родиной, обратились к главе ведомства с просьбами, касающимися социальных гарантий, пенсионного и медицинского обеспечения, сохранения памяти. Аркадий Гостев подчеркнул, что все обращения родственников взяты на контроль. Их разрешение — это не только подготовка ответов, но и реализация конкретных мер, в том числе во взаимодействии с уполномоченными органами власти.

Ко Дню памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации в стенах древней Николо-Угрешской обители вспомнили о земном пути тех, кто пожертвовал самым дорогим, ценой собственной жизни исполнили свой долг и остались верными Присяге, Родине.

Центральным событием патриотического мероприятия стала лития в Храме преподобного Пимена Угрешского — небесного покровителя работников ведомства. Стены этого святого места были расписаны при поддержке Федеральной службы исполнения наказаний, а среди библейских изображений установлены мраморные плиты с высеченными золотом именами павших коллег. В результате недавно завершившихся работ дополнительно увековечены имена 32 сотрудников, а всего траурный список насчитывает 250 человек.

Церковную службу возглавил епископ Егорьевский Мефодий, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Под руководством Его Преосвященства литию совершили председатель Синодального отдела по тюремному служению Русской Православной Церкви иерей Кирилл Марковский, исполняющий обязанности ректора Николо-Угрешской духовной семинарии иеромонах Лука (Пронских) и духовенство ставропигии. Вместе с родственниками сотрудников ведомства, погибших в зоне проведения специальной военной операции, молитвы вознесли директор ФСИН России Аркадий Гостев, заместитель Министра юстиции Российской Федерации Вадим Баланин, статс-секретарь — заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов, генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин, заместитель директора ФСИН России Андрей Кочуков, операционный директор благотворительного фонда «Народный фронт. Все для победы» Павел Каравайцев, Герой Советского Союза Юрий Плугин, заместитель главы городского округа Люберцы Юлия Арсентьева. Кроме того, в богослужении приняли участие начальники структурных подразделений центрального аппарата, учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России, члены Общественного совета при ФСИН России, представители благотворительного сообщества, действующие сотрудники и ветераны уголовно-исполнительной системы, в том числе руководство территориальных органов ФСИН России по городу Москве и Московской области.

В пастырском слове епископ Мефодий указал, что молитва является неумирающим свидетельством любви, которая явила искупительную силу во Христе и преодолела смерть. Архиерей напомнил, что молитва — это духовная связь между мирами: земным и небесным. Начавшаяся с Трисвятого лития позволила обратиться к Всевышнему: пожелать упокоения душам усопших и здравия тем, кто продолжает нести службу в рядах правоохранителей и на армейской передовой. По завершении литии Аркадий Гостев по приглашению владыки Мефодия поднялся на солею, откуда произнес благодарственную речь братии монастыря за молитвенное предстательство и христианское служение. В свою очередь, Его Преосвященство рассказал, что симфония духовного и государственного служения приносит добрые плоды родной земле.

В продолжение рядом с Храмом преподобного Пимена Угрешского состоялся памятный митинг. В приветственном слове Аркадий Гостев выразил признательность всем неравнодушным — сотрудникам, ветеранам службы, духовенству и общественным деятелям — за помощь в сохранении памяти о безвременно ушедших сотрудниках. Глава Службы напомнил, что личный состав продолжает выполнять поставленные задачи, а ряд работников ведомства приостановили контракты для защиты Отечества.

"Ежедневно десятки тысяч наших коллег, товарищей заступают на службу по охране правопорядка и безопасности в сложных, а порой — в опасных условиях. Тысячи из них приостановили службу и направились на передовую, проявляя мужество, героизм, стойкость и высокий уровень профессионализма. К сожалению, многие из них погибли, оставшись до конца верными присяге, до конца верными Родине. Пусть память о наших коллегах и их подвигах живет в наших сердцах, в добрых делах, дает силу, веру достойно продолжать служение Отчизне, нашей великой Родине-матушке России", — сказал директор ФСИН России.

Вадим Баланин от имени Министра юстиции Российской Федерации Константина Чуйченко и от себя лично выразил соболезнования родным погибших сотрудников, отметив, что бессмертный подвиг золотыми буквами вписан в историю страны и ФСИН России. Епископ Мефодий подчеркнул, что воинское служение связано с духовным послушанием, сделав акцент на значимости молитвенного утешения. Павел Каравайцев обратил особое внимание на поддержку участников специальной военной операции. Завершилось мероприятие минутой молчания в память о погибших.