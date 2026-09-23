Воспитатель протащила по лестнице ребенка и избежала наказания во Владивостоке

Во Владивостоке разгорелся скандал вокруг происшествия в детском саду № 122. Сотрудница учреждения схватила двухлетнего мальчика, который забрался на пожарную лестницу, и протащила его вниз по ступеням. Позже у ребенка обнаружили ушиб плеча, сообщает Amur Mash .

По словам родителей, заведующая детсадом показала им лишь несколько фрагментов видеозаписи, которые обрывались перед моментом захвата ребенка. Полную запись семья так и не получила. Именно поэтому, как считают родители, в материалах дела нет главного доказательства — видео самого инцидента.

Семья обратилась за помощью к юристу Дмитрию Качану. По его словам, у воспитательницы нет профильного образования, и на время проверки ее не отстранили от работы. Кроме того, комиссия не указала в материалах важную деталь — ребенка именно тащили по лестнице.

На опубликованных кадрах видно, что женщина поднялась по лестнице следом за мальчиком, там схватила его за руку и пошла вниз. Ребенок не успевал за шагами взрослого человека и в буквальном смысле волочился по ступенькам за ней.

Юрист отметил, что действия заведующей, которая не предоставила полную запись, могут попадать под статью о злоупотреблении полномочиями. При этом следователи нарушений в действиях сотрудницы детсада не нашли.

Теперь родители планируют добиваться увольнения воспитательницы и возбуждения уголовного дела.

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