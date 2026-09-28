Рособрнадзор объявил предостережения четырем вузам
Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований четырем вузам, сообщается на сайте ведомства.
Предостережения получили Дальневосточный федеральный университет; Тихоокеанский институт предпринимательства, туризма и права; Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского и Новосибирский государственный университет экономики и управления.
Отмечается, что информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных мероприятий.
Ранее ректор УрФУ Илья Обабков не поддержал обязательную отработку для инженеров, обучавшихся на бюджете.
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