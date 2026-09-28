Пьяный мужчина устроил стрельбу у детской площадки в Курске

В Курске нетрезвый мужчина открыл стрельбу рядом с детской площадкой. Местные жители не растерялись: они обезоружили дебошира и повалили его на землю, пишет Baza .

Предварительно известно, что во дворе одного из домов пьяный мужчина пытался убедить женщину, что у него при себе пистолет. Чтобы подтвердить свои слова, он достал оружие и выстрелил в сторону. На звук выстрела вышел местный житель в красной одежде. Он вступил в перепалку с нарушителем и сумел отнять у него пистолет.

Выстрел услышал и отец одного из детей, гулявших на площадке. Испуганный ребенок расплакался, поэтому мужчина бросился на стрелка и прижал его к земле. В ходе потасовки он поинтересовался, где тот работает. Дебошир ответил, что служит в Росгвардии.

Позднее в полиции заявили, что мужчина задержан и к силовому ведомству отношения не имеет. Он оказался частным охранником, а пистолет у него был шумовой.

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