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Глава Ярославской области объявил среду днем траура по погибшим при пожаре

День траура по погибшим при пожаре на производстве петард в селе Кубринск объявлен в среду в Ярославской области, сообщил глава региона Михаил Евраев.

«30 сентября в регионе объявляется днем траура по погибшим при пожаре на предприятии в селе Кубринск Переславль-Залесского округа», — сообщил он.

В результате происшествия погибли 14 человек.

Сообщение о пожаре на предприятии по производству пиротехники поступило в МЧС в 16:06. В целях безопасности незамедлительно провели эвакуацию детей и педагогов из Центра дополнительного образования и находящегося рядом Кубринского центра развития ребенка.

Продолжается устранение последствий возгорания и детонации пиротехники. Причины трагедии и виновные устанавливаются. Также было принято решение о введении регионального режима ЧС в Переславль-Залесском округе.

В Кубринске задействованы 200 человек и 23 единицы техники. Открытое горение локализовано, пожарные проливают помещения.

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