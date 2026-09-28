Актер Стивен Сигал назвал одно из любимых мест в России

Актер Стивен Сигал назвал Байкал одним из своих любимых мест. Он призвал всех приезжать на озеро, сообщает РИА Новости .

«Сегодня день туризма в России. Я бы хотел всем порекомендовать посетить Байкал. Одно из моих любимых мест в России. Наслаждайтесь одним из самых красивых мест на планете», — сказал актер.

Стивен Сигал прилетел в Бурятию 24 сентября. Он прибыл в республику для отдыха. В планах у него было посещение достопримечательностей Курумканского района, в том числе знаменитых Аллинских источников.

Также голливудский актер посетил Иволгинский дацан Бурятии. Это центр российского буддизма и резиденция главы буддистов России XXIV Пандито Хамбо ламы Дамбы Аюшеева.

Массовый зритель знает Сигала по ролям в том числе в картинах «Над законом», «В осаде» и «Во имя справедливости».

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