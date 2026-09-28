ИИ-сервис для поиска пропавших животных получил новые функции

ИИ-сервис для поиска пропавших животных «ХвостРадар» от Авито обновили. Теперь после загрузки объявления о потерянном или найденном животном система круглосуточно мониторит обновления, сопоставляет фотографии и отправляет уведомления о появлении на платформе животных, подходящих под описание.

Также появился обратный поиск по фотографиям. Система ищет совпадения не только среди объявлений о найденных животных, но и помогает сопоставить найденного питомца с объявлениями о пропавших животных.

За первые два месяца работы сервиса хозяевам вернули почти 200 животных. Сейчас в нем опубликовано более 6 000 объявлений: 4 116 — о потерянных питомцах, 2 299 — о найденных. Ежедневно в базе появляется около 300 новых объявлений.

Фоновый мониторинг объявлений

Раньше автор объявления должен был самостоятельно регулярно обновлять сервис, чтобы увидеть новые совпадения. Теперь «ХвостРадар» круглосуточно мониторит платформу в фоновом режиме, пока объявление остается активным. При появлении подходящего объявления пользователь получает push-уведомление и письмо на электронную почту.

Поиск совпадений по фотографиям

Алгоритм на базе компьютерного зрения ищет совпадения для пользователей, которые потеряли или нашли питомца. Если пользователь размещает объявление о пропаже, система автоматически находит подходящие фотографии среди объявлений о найденных животных. Если публикуется объявление о находке, сервис предлагает объявления о похожих пропавших питомцах.

Как воспользоваться сервисом

Для поиска можно разместить до 10 фотографий, указать дату и тип животного — кошка или собака, а также место пропажи или находки. Все найденные совпадения отображаются в карточке объявления. Связаться с автором можно через чат.

«ХвостРадар» доступен в разделе «Потерянные и найденные животные». Найти сервис можно в каталоге, через поиск по запросам «потерялась», «пропала», «нашли собаку», а также в категориях «Кошки» и «Собаки».