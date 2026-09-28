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Кот прогнал воров из квартиры в Турции

Общество

В квартиру в Турции внезапно ворвались четверо неизвестных, однако их план ограбить чужое жилье не удался, сообщает РЕН ТВ.

Кот по кличке Чудо в течение 45 минут отбивал квартиру, пока хозяев не было дома.

Питомец остался дома один, когда внезапно в квартиру ворвались четверо неизвестных. Кот не растерялся и бросился в бой.

В итоге грабители ушли ни с чем.

Ранее кошка за рулем легкового автомобиля устроила необычное дорожно-транспортное происшествие на юге Казахстана.

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