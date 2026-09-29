USD
Доллар США
84,41
0.08 %
EUR
Евро
96,25
0.40 %
CNY
Китайский Юань
12,56
0.22 %
AED
Дирхам ОАЭ
22,98
0.08 %

IRNA: на острове Кешм раздался взрыв

Происшествия

На иранском острове Кешм раздался взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на IRNA.

Подробности не приводятся. Последствия взрыва неизвестны.

Ранее президент Ирана Пезешкиан отправился в Нью-Йорк на фоне обсуждения возможной встречи с Трампом и предупреждений Тегерана о новой агрессии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.