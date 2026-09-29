IRNA: на острове Кешм раздался взрыв

На иранском острове Кешм раздался взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на IRNA.

Подробности не приводятся. Последствия взрыва неизвестны.

Ранее президент Ирана Пезешкиан отправился в Нью-Йорк на фоне обсуждения возможной встречи с Трампом и предупреждений Тегерана о новой агрессии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.