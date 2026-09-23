Президент Ирана Пезешкиан отправился на Генассамблею ООН в Нью-Йорк

Президент Ирана Пезешкиан отправился в Нью-Йорк на фоне обсуждения возможной встречи с Трампом и предупреждений Тегерана о новой агрессии, сообщает «ФедералПресс» .

США разрешили въезд только членам «основной группы» иранской делегации во главе с Пезешкианом и ограничили их передвижение. Перед вылетом президент заявил, что намерен отстаивать позицию Ирана. Госсекретарь США Рубио не исключил встречи лидеров двух стран, но в расписании Трампа ее пока нет.

Трамп посоветовал Ирану сохранять спокойствие и заявил о приближении «очень больших событий».

Представитель Корпуса стражей исламской революции сообщил, что Иран готов к затяжной войне и изменит ответные меры в случае новой агрессии.

«Мы обязательно выведем на поле боя новое оружие с новыми возможностями, и мир будет потрясен», — предупредил представитель корпуса.

Замдиректора программы Ближнего Востока и Северной Африки Международной кризисной группы Али Ваез назвал возможную встречу лидеров последним шансом предотвратить эскалацию в октябре или ноябре. При этом он не ожидает прорыва из-за разногласий и взаимного недоверия сторон.

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