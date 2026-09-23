Цены на поезда взлетят следом? Эксперт раскрыл последствия нового авиасбора

Новый сбор с авиапассажиров может увеличить стоимость внутреннего билета на 500–700 рублей, а международного — на 1–2 тыс. рублей. Для дорогих перелетов прибавка будет относительно небольшой, но на коротких внутренних маршрутах она способна увеличить цену билета на 10–17%. Экономист Виктор Мангазеев рассказал РИАМО, кто в итоге заплатит за новый сбор и может ли он привести к росту цен на поезда.

Новый сбор с авиапассажиров пока находится на стадии проработки, однако уже обсуждаются ставки в 500 рублей за внутренний перелет и 1 тыс. рублей — за международный. По альтернативному сценарию они могут составить 700 и 2 тыс. рублей соответственно. Если инициативу реализуют в таком виде, сильнее всего она затронет пассажиров недорогих внутренних рейсов.

«В абсолютных цифрах рост кажется умеренным, но на коротких маршрутах, где билет стоит 3–5 тыс. рублей, прибавка в 500 рублей означает рост цены на 10–17%, что ощутимо для пассажиров», — сказал экономист.

На дальних и международных направлениях доля нового сбора в стоимости билета будет значительно ниже — ориентировочно 1–3%. При этом, по словам эксперта, даже такое повышение способно повлиять на спрос, поскольку пассажиры внутренних рейсов более чувствительны к изменению цены.

Может ли билет подорожать сильнее

Отдельный риск связан с тем, что перевозчики могут попытаться использовать новый сбор как повод для дополнительного повышения тарифов. Однако, по мнению Мангазеева, возможности для этого ограничены.

Первый фактор — контроль со стороны Федеральной антимонопольной службы. Сейчас ФАС мониторит стоимость авиабилетов экономкласса на внутренних рейсах примерно по 150 маршрутам в будние дни и 302 маршрутам в выходные и праздничные дни. Служба также анализирует коммерческие политики авиакомпаний и при выявлении необоснованного роста цен может принимать меры реагирования.

Кроме того, ФАС согласовала с перевозчиками коммерческие политики, предусматривающие продажу не менее 60% билетов по цене ниже экономически обоснованного тарифа. На максимальный тариф должно приходиться менее 2,5% мест.

Вторым ограничителем остается конкуренция. Если авиакомпания попытается заложить в стоимость билета дополнительную наценку сверх самого сбора, на направлениях с несколькими перевозчиками пассажиры могут выбрать более дешевый вариант.

Куда пойдут деньги от нового сбора

Предварительно оператором механизма может стать Минтранс. Предполагается, что ведомство будет аккумулировать средства и направлять их лизинговым компаниям, а частично — авиаперевозчикам.

Такой механизм снижает риск того, что собранные с пассажиров деньги останутся непосредственно у авиакомпаний. Однако прозрачность их распределения, по словам эксперта, потребует отдельного контроля.

При этом окончательные параметры инициативы пока не определены. Не утверждены ни конкретный размер сбора, ни окончательная методика его взимания.

Могут ли из-за авиасбора подорожать поезда

Прямой связи между новым сбором с авиапассажиров и тарифами РЖД нет. Тарифы на купе и СВ формируются на рыночных принципах, а базовые тарифы на плацкарт регулируются государством. Их индексация является отдельным процессом и не зависит от авиационной инициативы.

Не связан с новым сбором и налоговый режим железнодорожных перевозок: на перевозки пассажиров в поездах дальнего следования внутри России действует нулевая ставка НДС.

Однако косвенный эффект возможен. Если авиабилеты станут дороже, часть пассажиров может переключиться на железнодорожный транспорт — прежде всего на направления, где поезд занимает примерно 8–15 часов.

При росте спроса на такие маршруты ограниченное количество мест может привести к срабатыванию динамического ценообразования РЖД. В результате стоимость купе и СВ в наиболее востребованные даты способна вырасти.

«Заранее оценить это в конкретных цифрах невозможно: все будет зависеть от того, насколько вырастут авиатарифы и как сильно сместится спрос. Но на направлениях, где авиация и железная дорога напрямую конкурируют, эффект может быть заметен, особенно в пиковые периоды — во время новогодних каникул и летнего сезона», — отметил Мангазеев.

Таким образом, основной эффект нового сбора может проявиться не только в прямом удорожании авиабилетов. Если цена перелета заметно вырастет на чувствительных к стоимости внутренних маршрутах, пассажиропоток может частично перераспределиться в пользу железной дороги, что, в свою очередь, способно повысить стоимость наиболее востребованных железнодорожных билетов.

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