Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время предпосылок для выхода на мирное урегулирование конфликта с Украиной нет, но Москва при этом все равно сохраняет соответствующую готовность, пишет ТАСС .

Также Песков подчеркнул, что условия возможной встречи российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского известны. По его словам, переговоры могут состояться в Москве при обеспечении всех гарантий безопасности.

Песков отметил, что киевский режим продолжает террористическую деятельность, и предпосылок для выхода на мирные переговоры сейчас нет. При этом Россия, несмотря ни на что, сохраняет готовность как к мирному урегулированию, так и к встречам на высшем уровне. Он также подчеркнул, что Зеленский прекрасно знает, какие решения необходимо принять для мира.

Представитель Кремля заявил, что Россия воспринимает рассуждения Запада и Киева о перемирии как риторику на фоне продолжающейся милитаризации. Он назвал недальновидной русофобскую политику европейских стран и уличил Великобританию в нагнетании антироссийских настроений. По его словам, Германия, Франция и ряд других стран Европы поддерживают эту риторику в унисон с Лондоном.

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