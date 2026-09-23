Волки и лоси все чаще выходят к людям и на дороги Ленобласти

В Ленобласти волки напали на домашних собак, а столкновения с лосями привели к госпитализации людей, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Вечером 15 сентября четыре волка вышли на Чащинскую улицу в поселке Дружная Горка Гатчинского округа. Местный житель отбил у них одну собаку с помощью скамейки. Вторую волки утащили в лес и загрызли.

Биолог Павел Глазков рассказал, что в этом году волки начали заходить в населенные пункты раньше обычного: чаще это происходит зимой, когда добывать пищу сложнее. Осенью взрослые волки учат молодняк охотиться, и домашние собаки могут стать их добычей.

Лоси сейчас тоже чаще появляются на дорогах: во время гона они теряют осторожность. 8 сентября на трассе «Кола» пикап сбил лося; люди не пострадали, животное погибло. В тот же вечер на трассе Р-23 «Псков» после столкновения с лосем госпитализировали водителя Kia. 17 сентября на 13-м километре КАД в Петербурге лось погиб под колесами Belgee, водитель и пассажир попали в больницу.

Эксперты советуют водителям снижать скорость, если лось стоит у обочины, и не делать резких маневров: животное может внезапно выйти на дорогу. В сумерках, ночью и в дождь заметить его особенно трудно.

По данным на конец мая 2026 года, в Ленобласти насчитывалось около 25,5 тысячи лосей, 3,2 тысячи медведей, 1,3 тысячи кабанов и 193 волка. Глазков оценил численность волков иначе — в 600–700 особей. Охота на них разрешена с 1 августа до 31 марта 2027 года.

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