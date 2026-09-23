Россиянам представили «панда-поезд» для путешествий по Китаю

Туристический поезд из Чэнду предлагает путешественникам ночевать в купе и днем выходить на экскурсии, сообщает Life.ru .

Менеджер Сычуаньской международной туристической компании «Синьи Юань» Чжан Инсюань рассказала, что «панда-поезд» задуман как гостиница на колесах с обслуживанием уровня пятизвездочного отеля. Компания предлагает маршруты по Сычуани и поездки через несколько регионов Китая. Один из маршрутов рассчитан на 16 дней.

«Мы рассчитываем и надеемся, что гости нашего поезда-отеля получат максимальное удовольствие от путешествия и сервиса», — добавила Чжан Инсюань.

«Панда-экспресс · Цзиньсю Тяньфу» отправился в первый коммерческий рейс из Чэнду 19 мая. Маршрут проходит через Синьцзян: пассажиры посещают Урумчи, озера Канас и Сайрам-Нур, Кашгар и Турфан. Значительная часть переездов приходится на ночь.

Состав из 18 вагонов рассчитан на 92 пассажира и включает 46 отдельных номеров. В наиболее комфортабельных купе есть санузлы, мини-бары и элементы умного дома. В поезде также работают вагоны-рестораны; есть панорамно-развлекательная зона и пространство в стиле гостиничного холла.

Поезд представили российской аудитории на мероприятии в Китайском культурном центре в Москве. Для туристов из России также подготовили 10 тысяч бесплатных билетов в туристические объекты Сычуани. Китайская железная дорога развивает семейство Panda Train с 2021 года; его поездами воспользовались более 50 тысяч человек.

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