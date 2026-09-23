Полиция, администрация и Общественный совет при УМВД РФ «Пушкинское» провели урок цифровой и правовой безопасности

На базе Музыкального колледжа им. С. С. Прокофьева прошла профилактическая встреча со студентами и педагогами. Главная тема — защита от киберпреступлений, цифровая гигиена и противодействие вовлечению молодежи в деструктивную деятельность.

Встреча прошла в формате живого диалога. Актуальность повестки сегодня высока как никогда: мошенники и вербовщики все чаще атакуют подростков через интернет-пространство и мессенджеры.

Перед студентами выступила экспертная группа:

Жемуляев Александр Алексеевич — начальник отделения по борьбе с организованной преступностью ОУР УМВД России «Пушкинское», майор полиции;

Дерюшкина Татьяна Дмитриевна — инспектор по делам несовершеннолетних УМВД России «Пушкинское», старший лейтенант полиции;

Краснов Иван Федорович — начальник отдела территориальной безопасности администрации г. о. Пушкинский;

Болычевская Людмила Григорьевна — член Общественного совета при УМВД России «Пушкинское».

Открывая диалог, майор полиции Александр Жемуляев предупредил учащихся о схемах сетевого обмана и опасности «дропперства»:

«Сбросить подозрительный звонок — это безопасно и правильно. Мошенники ловят подростков именно на крючок страха и секретности. Мы объясняем ребятам: не верьте угрозам в мессенджерах, сразу делитесь со взрослыми. А родителям напоминаем — общайтесь с детьми как можно чаще».

Инспектор ПДН Татьяна Дерюшкина акцентировала внимание на правовой грамотности:

«Закон един для всех, и ответственность за поступки наступает гораздо раньше, чем многим кажется. Мы обсудили со студентами правовые нормы и правила поведения в Сети. Главный наш призыв к ребятам — думать на шаг вперед, беречь себя и строго соблюдать закон».

О вопросах общей и информационной безопасности напомнил начальник отдела администрации Иван Краснов:

«Безопасность нашего городского округа начинается с бдительности каждого жителя, и особенно — нашей молодежи. Сегодня информационные угрозы и попытки вовлечь ребят в деструктивную деятельность — это вызов, на который мы должны отвечать сообща».

Член Общественного совета Людмила Болычевская подчеркнула эффективность открытого формата общения:

«Наша главная задача на таких встречах — не читать нотации, а дать ребятам реальные инструменты защиты. Научить их критическому мышлению, цифровой гигиене и пониманию: любое действие в сети имеет вполне реальные правовые последствия».

В финале встречи студенты смогли задать экспертам волнующие вопросы, разобрать конкретные ситуации и получить полезные рекомендации. Участники отметили высокую практическую пользу открытого урока.