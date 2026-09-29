Ночью в Московской области ожидаются заморозки

В Московской области в ночь на 29 сентября ожидаются заморозки до минус 1 градуса, сообщили в МЧС РФ по региону.

«…в ночные и утренние часы 29 сентября в Московской области ожидаются заморозки минус 1-0 градусов», — говорится в сообщении.

Кроме того, ночью и до 10 часов утра в области ожидается туман с видимостью 200-700 м. На территории столицы также возможен туман.

В первые заморозки водителям стоит избегать резких торможений и разгонов, а днем — осторожнее проезжать тенистые участки.

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